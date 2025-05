La Coppa Italia arriva a Bologna | Italiano in stazione con il trofeo l’abbraccio dei tifosi da Roma

Bologna, 15 maggio 2025 – Mister Vincenzo Italiano scende dal treno alle 5.06. Ha la Coppa Italia in braccio. La tiene stretta. L’ha conquistata con sudore e fatica, insieme alla sua squadra. Un sogno che si realizza per tutta Bologna. “Due anni fa avevo perso una finale di Coppa Italia, giocandola bene. C’ero rimasto male. Ci siamo presi questa rivincita e devo dire che è stupendo”, racconta Italiano. ARRIVO DI ALCUNI GIOCATORI E MISTER DEL BOLOGNA IN STAZIONE Sul Frecciarossa arrivato da Roma insieme a lui c’è tutto lo staff. E poi tifosi, vip, ospiti. Di giocatori c’è Santiago Castro che indossa la bandiera dell’argentina: “Testa a domenica, siamo contenti per i tifosi e per le nostre famiglie”. E poi Sam Beukema con un cerotto sul viso dopo la ferita rimediata nella finale vinta contro il Milan. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

