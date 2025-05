La Coppa Italia arriva a Bologna Italiano e alcuni giocatori in stazione | video

I tifosi hanno aspettato i rossoblù anche a Casteldebole per accoglierli e ringraziarli dell'impresa 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Coppa Italia arriva a Bologna, Italiano e alcuni giocatori in stazione: video

Approfondimenti da altre fonti

La Coppa Italia arriva a Bologna: Italiano in stazione con il trofeo, l’abbraccio dei tifosi da Roma

Scrive ilrestodelcarlino.it: Bologna, 15 maggio 2025 – Mister Vincenzo Italiano scende dal treno alle 5.06. Ha la Coppa Italia in braccio. La tiene stretta. L’ha conquistata con sudore e fatica, insieme alla sua squadra. Un sogno ...

Bologna, il comunicato del tifo organizzato sulla finale di Coppa Italia: "L'Olimpico non è casa nostra, ma..."

Segnala msn.com: La nota ufficiale della curva rossoblù in vista del match contro il Milan: "Una prova enorme e nuova, a cui vogliamo arrivare nelle migliori condizioni possibili" ...

La Coppa Italia è del Bologna: la squadra di Italiano corona un sogno di 51 anni, stende il Milan e va in Europa League

Scrive msn.com: Con un gol di Ndoye al 53° gli emiliani battono il Milan e conquistano per la terza volta la Coppa Italia dopo 51 anni e l'ingresso nell'Europa League ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.