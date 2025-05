La Coppa America per la prima volta si disputerà in Italia a Napoli nel 2027 | accordo tra il governoe i neozelandesi

Nel 2027, Napoli ospiterà per la prima volta la Coppa America, grazie a un accordo tra il governo italiano e i neozelandesi. Il capoluogo campano si prepara ad accogliere la finale di questa storica manifestazione, segnando un momento significativo per il calcio italiano e per l'intera città.

Il capoluogo campano ospiterà la finale della manifestazione che per la prima volta avrà luogo in Italia

