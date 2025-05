Adesso è ufficiale. La prossima America’s Cup si disputerà in Italia! I neozelandesi, dopo mesi di trattative e attente valutazioni, hanno scelto Napoli come sede della 38ma edizione della Coppa America di vela. Si tratta di un evento inedito per il Bel Paese, che non aveva mai ospitato in passato la più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente. Le date esatte verranno definite nei prossimi mesi, ma la manifestazione dovrebbe andare in scena tra la primavera e l’estate del 2027 con Team New Zealand a caccia del poker e Luna Rossa che sogna di conquistare finalmente la tanto agognata Vecchia Brocca anche grazie al vantaggio di gareggiare per la prima volta in casa. “ Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli, in Italia, come sede della 38ma America’s Cup. C’è uno spirito puro ed un orgoglio assoluto in Italia che sembra così appropriato avere la prossima America’s Cup qui. 🔗Leggi su Oasport.it

LA COPPA AMERICA DI VELA SARÀ A NAPOLI! Evento epocale, l'annuncio dei neozelandesi e l'intervento diretto del Governo