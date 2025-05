La conceria si racconta a Osaka Creatività in scena a Expo 2025 | Siamo parte della storia del Paese

La conceria svela la sua essenza a Osaka, presentando la creatività italiana all'Expo 2025. In un contesto di sfide per il settore moda, la pelle italiana continua a rappresentare un faro di innovazione ed eccellenza, testimoniando la ricca storia del nostro paese e del distretto conciario, noto per la sua altissima qualità.

Creatività e innovazione. I grandi tratti distintivi della pelle italiana che, pur sotto il peso della crisi che ancora avvolge al vario titolo il mondo della moda, restano un pilastro dell'eccellenza del Bel Paese e del distretto conciario della zona dove si produce l'altissima qualità. E tutto questo è stato sotto i riflettori di Expo 2025 Osaka. Presso il Padiglione Italia si è concluso il progetto "Forever Young: la pelle italiana e il valore del tempo" organizzato da Unic – Concerie Italiane e Lineapelle. Due giorni di talk, presentazioni e dibattiti che, oltre e mettere sotto i riflettori il valore della filiera manifatturiera italiana, hanno ribadito un aspetto essenziale. "Hanno dimostrato – si legge sul magazine specializzato La Conceria – cioè, come la pelle va raccontata. In altre parole, coinvolgendo il pubblico nell'attivazione di un link dinamico tra contemporaneità, futuro e tradizione".

