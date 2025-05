La Colombia entra nella Nuova Via della Seta e la Cina si rafforza in America Latina

La Colombia ha ufficialmente aderito alla Nuova Via della Seta, segnando un passo decisivo nella crescente influenza della Cina in America Latina. In questo contesto, cosa avrĂ pensato Donald Trump il 14 maggio, mentre era in viaggio in Qatar, assistendo a un processo che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici nella regione?

ChissĂ cosa sarĂ passato per la testa di Donald Trump quando, il 14 maggio, la Colombia firmava le carte per aderire ufficialmente alla Nuova Via della Seta. Mentre il Presidente statunitense era impegnato nel suo viaggio in Qatar, a Pechino andava infatti si realizzava l'opa di Xi Jinping sull' America Latina. L'ultimo Forum Cina-Celac andato in scena all'ombra della CittĂ Proibita tra il Dragone e i Paesi membri della Celac, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribenos (che comprende 33 Stati dell'America Latina e dei Caraibi), partoriva infatti accordi, intese e fumate bianche. Tra queste merita sicuramente menzione la decisione della Colombia – non proprio in ottimi rapporti con gli Usa di Trump – di entrare a far parte della Belt and Road Initiative (Bri), un imponente progetto di sviluppo attraverso il quale la Cina finanzia progetti infrastrutturali in gran parte del mondo.

