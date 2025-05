La Spezia, 15 maggio 2025 – Tutti pronti per i playoff, nel ricordo (bellissimo) della promozione di 5 anni fa, con la prima, storica serie A a Spezia. “In alto i cuori e fuori la voce popolo bianco, pronti alla lotta per conquistare la Serie A ”. Il pubblico aquilotto ha salutato con un’ovazione l’eccezionale campionato condotto dai bianchi, invocando un ultimo sforzo per l’impresa che si chiama serie A. “Complimenti a D’Angelo e ai suoi giocatori per il terzo posto e i 66 punti in classifica, sono il nostro orgoglio. Ora realizziamo il sogno: noi vogliamo lo Spezia in Serie A!”. Luca Vergassola è entusiasta per il piazzamento prestigioso raggiunto dagli Aquilotti: “Applausi a scena aperta per il mister e la squadra per il campionato straordinario che hanno condotto, con il record di ben 66 punti realizzati. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La città sogna ad occhi aperti: “Spezia orchestra meravigliosa. Pronti a conquistare la serie A”