la città di ginosa conferisce la cittadinanza onoraria al dott giuseppe antoci

Tarantini Time Quotidiano. Sabato 17 maggio 2025, alle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa, si terrà la Cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria al Dott. Giuseppe Antoci, figura di alto rilievo per il suo impegno nella legalità e nella lotta contro le mafie. La cerimonia si svolgerà subito dopo il Consiglio Comunale previsto per le ore 17,00. Il conferimento della cittadinanza onoraria al Dott. Antoci rappresenta un importante riconoscimento da parte della comunità ginosina nei confronti di un uomo che ha fatto della legalità una missione. Il Dott. Antoci è legato alla città di Ginosa per aver partecipato a numerosi incontri pubblici e iniziative organizzate dal Comune di Ginosa, in particolare con le scuole, condividendo con i cittadini e i giovani la sua testimonianza di lotta alla mafia e di tutela della legalità. 🔗Leggi su Tarantinitime.it

