La Città da giocare | trasloco dal centro al mare Chiuso viale Adriatico

"La Città da giocare" si sposta dal centro al mare, da viale Gramsci a viale Adriatico. Centinaia di bambini e adolescenti (quest’anno si è deciso di coinvolgere anche i ragazzi più grandi) domenica 25 maggio, si riverseranno in Sassonia per l’intero pomeriggio, dalle 15 alle 19.30. In quelle quattro ore viale Adriatico, da viale Colombo a viale Ruggeri, sarà chiusa al traffico e simbolicamente suddivisa in quattro fasce colorate. Procedendo da nord verso sud ci saranno l’area verde, blu (quella centrale in corrispondenza dell’ex Rastatt), rossa e gialla. "Oltre 70, contro le 40 dello scorso anno, – fa notare il vice sindaco Loretta Manocchi – le associazioni sportive e ricreative, gli enti, le aziende e le scuole che offriranno giochi, spettacoli, laboratori creativi, attività, animazione e momenti musicali per giovani e giovanissimi". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

