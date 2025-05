La Cina registra una riduzione delle emissioni nel primo trimestre del 2025

Nel primo trimestre del 2025, la Cina ha segnato un significativo calo delle emissioni di anidride carbonica, grazie all'espansione delle energie rinnovabili e a una crescente efficienza energetica. Questo avviene nonostante un aumento della domanda di elettricitĂ , evidenziando un importante passo verso la sostenibilitĂ ambientale nel paese. Leggi...

Nel primo trimestre del 2025 la Cina ha registrato una riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie allo sviluppo delle energie rinnovabili, nonostante la forte crescita della domanda di elettricitĂ , secondo un nuovo studio. Leggi 🔗Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La Cina registra una riduzione delle emissioni nel primo trimestre del 2025

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La Cina registra una riduzione delle emissioni nel primo trimestre del 2025

Riporta internazionale.it: Nel primo trimestre del 2025 la Cina ha registrato una riduzione delle emissioni di anidride carbonica grazie allo sviluppo delle energie rinnovabili, nonostante la forte crescita della domanda di ele ...

Ambiente Cina, -1,6% emissioni Co2 trimestrali grazie a rinnovabili

Secondo bluewin.ch: L'aumento delle fonti rinnovabili ha consentito alla Cina di far calare le emissioni di carbonio nel primo trimestre del 2025, a dispetto della domanda energetica in rialzo del 2,5%.

Grazie alle rinnovabili le emissioni di Co2 in Cina calano nonostante la crescita economica

Scrive ilfattoquotidiano.it: Nei primi tre mesi del 2025, la Cina è riuscita a ridurre le sue emissioni di Co2 dell’1,6%, nonostante un consumo energetico cresciuto del 2,5%. A rilevarlo è un’analisi del Centre for Research on En ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid e riduzione oraria: nessun recupero dovuto

La pandemia da Covid-19 ha rappresentato l?ultimo flagello che si? abbattuto sulla scuola pubblica statale.