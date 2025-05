La Chiesa nel Tempo digitalizzato il fermento culturale reggino | incontro al seminario

Venerdì 16 maggio, alle ore 17, nell'aula magna Can. Farias dell'Issr Zoccali, si svolgerà un seminario dedicato al progetto "La Chiesa nel Tempo 1985-2024". La biblioteca diocesana D. Farias presenterà un percorso di digitalizzazione che racconta i fermenti culturali della diocesi reggina, a quarant'anni da un'epoca di profondi cambiamenti.

