La centrale Sorgenia investe 10 milioni di euro e diventa Energy multifactory

La centrale Sorgenia di Bertonico, in provincia di Lodi, investe 10 milioni di euro per diventare una energy multifactory, un progetto all'avanguardia in Italia. Questa innovativa infrastruttura, prevista per il 15 maggio 2025, segna un passo significativo verso la sostenibilità e l’efficienza energetica, destinata a essere replicata in altri impianti dell’azienda.

Bertonico (Lodi), 15 maggio 2025 – Alla centrale a ciclo combinato di Bertonico-Turano Lodigiano Sorgenia arriva la nuova energy multifactory, progetto da 10 milioni di euro, uno dei primi in Italia, che sarà replicato negli altri impianti dell'azienda. Una infrastruttura strategica e innovativa, che nasce per accelerare la transizione energetica e coprire il fabbisogno del territorio. Il tema, durante la presentazione dell'iniziativa, è stato introdotto da Jacopo Giliberto, moderatore e giornalista che si occupa di tematiche energetiche.  "Questa centrale testimonia un percorso di transizione: una volta qui c'era una raffineria della Gulf, poi è nata la centrale elettrica a ciclo combinato e ora l'impianto diventa Energy multifactory, cambia cioè modo di produrre e vendere energia". "La centrale è stata inaugurata a maggio 2012, lo stesso giorno del terremoto in Emilia Romagna e ora evolve" ha ribadito. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La centrale Sorgenia investe 10 milioni di euro e diventa Energy multifactory

Approfondimenti da altre fonti

La centrale Sorgenia investe 10 milioni di euro e diventa Energy multifactory

Lo riporta ilgiorno.it: Viaggio alla centrale a ciclo combinato di Bertonico-Turano Lodigiano. Gli obiettivi sono favorire la transizione energetica e rispondere al fabbisogno del territorio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina, presa la centrale nucleare di Zaporizhzhia : Personale torturato da 4 giorni

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sotto il pieno controllo delle forze armate russe. Lo ha annunciato la Guardia nazionale russa citata dall'agenzia Interfax.