La bufala di Conceicao che ignora Calabria | cosa è successo davvero alla fine di Milan-Bologna

Un video virale ha scatenato polemiche riguardo a Sergio Conceição, accusato di aver ignorato Davide Calabria dopo la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Ma cosa è accaduto realmente? In questo articolo, sveliamo la verità dietro le immagini e il contesto che ha generato queste incomprensioni, smascherando gli sciacalli che alimentano il gossip.

Un video diventato virale mostra Sergio Conçeicao ignorare Davide Calabria poco prima della premiazione della Coppa Italia vinta dal Bologna e anche mormorare qualcosa verso l'ex capitano rossonero: ma le cose non stanno così. Cosa è successo realmente e perché il resto è sciacallaggio su un allenatore in difficoltà e vicino al benservito. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La bufala di Conceicao che ignora Calabria: cosa è successo davvero alla fine di Milan-Bologna

Scrive fanpage.it: Il video che mostra Conçeicao ignorare Calabria: ma le cose non stanno così Un video diventato virale mostra l'allenatore del Milan passare davanti all'ex capitano rossonero Davide Calabria (che era ...

Milan, Conceicao ignora Calabria alla premiazione

Da msn.com: C`eravamo tanto odiati. Sergio Conceiçao e Davide Calabria non hanno un buon rapporto e questa non è una notizia. Basti pensare a cosa successe in campo a San Siro.

Ibra: "Tra Calabria e Conceiçao tutto risolto velocemente. Può sembrare brutto, ma meglio succeda"

Riporta msn.com: La lite in campo tra Calabria e Conceiçao nel post di Milan-Parma ha fatto non poco rumore in casa rossonera. A riportare la calma nella pancia di San Siro ci ha dovuto pensare anche Zlatan ...

