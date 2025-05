Una buona fetta del programma di governo della giunta Funaro è incentrata sulla mobilità sostenibile. La tramvia al posto dell’auto e, quanto più, la bici al posto dello scooter. Una transizione non di poco conto in una città come Firenze. Così prende corpo l’obiettivo di mandato dell’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio, quello di realizzare una ‘Bicipolitana’ integrata e ampliata fino a 200 chilometri di piste spalmate sul territorio comunale. Un "piano ambizioso" di medio-lungo termine mirato a coinvolgere anche le associazioni di categoria (Fiab-Firenze Ciclabile e Legambiente). "Andremo avanti sulla strada di promuovere la mobilità ciclabile anche con interventi strutturali - spiega Giorgio -. Nella nostra idea di mobilità le biciclette sono una parte fondamentale, assieme alle tranvie e ai bus, per offrire un’alternativa sicura e efficiente all’utilizzo dell’auto privata, troppo diffuso in città". 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Bicipolitana galoppa. Oltrarno, Novoli e Peretola. Nel 2027 nuovi chilometri