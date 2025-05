Mentre la Commissione europea annuncia con entusiasmo un pacchetto da oltre 1,25 miliardi di euro per il 2025 destinato alle Marie Curie Actions, uno dei programmi più prestigiosi per lo sviluppo delle carriere scientifiche in Europa, in Italia cresce la preoccupazione: i ricercatori italiani rischiano di essere esclusi, proprio a causa di un vuoto normativo nazionale. Fonti del ministero dell’Università e della Ricerca, si dicono «rammaricate» per la questione. «I nuovi bandi rappresentano una preziosa occasione per i ricercatori europei. Rammarica molto che i ricercatori italiani, come denunciato da tutta la comunità accademica, rischiano di essere esclusi da questa straordinaria opportunità », dichiarano fonti del Mur. Una dichiarazione che suona come un campanello d’allarme. L’inghippo normativo. 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - La beffa ai ricercatori italiani: arrivano i fondi europei, ma rischiano di non poterli usare per un vuoto normativo. Cosa succede