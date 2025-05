Kylie Jenner una di noi | la mega influencer si mostra struccata e per la prima volta con un brufolo

Kylie Jenner, icona di bellezza e mega influencer, sorprende i fan mostrando il suo lato autentico. Per la prima volta, si presenta struccata e con un brufolo in una storia su Instagram. Un gesto raro che ribalta l'immagine patinata a cui ci ha abituati, rivelando la bellezza imperfetta della sua pelle naturale.

Siamo abituati a vederla truccata di tutto punto. Ma in una story Instagram la mega influencer e invidiatissima fidanzata di Timothée Chalamet svela la sua pelle al naturale, imperfezione inclusa

