Kovacevic non si nasconde | Questa volata punto a punto può favorire la Juve Tudor merita di restare a Vlahovic voglio dare un consiglio

Kovacevic non si nasconde: le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla Juve e sul futuro del suo amico Tudor, oggi allenatore bianconero. Darko Kovacevic, attuale ds dell' Olympiacos, ha parlato così del suo amico Igor Tudor. Le sue parole sull'allenatore della Juve alla Gazzetta dello Sport. SCONTRI DIRETTI CON LA LAZIO – « È un piccolo vantaggio, ma a due giornate dalla fine non è un dettaglio. La Juventus dipende da se stessa, ma lo sono ottimista perché conosco Tudor e il dna del club. La Juventus è come il Real Madrid in Spagna, è obbligata a qualificarsi in Champions. L'abitudine a questa pressione è un aiuto in queste volate punto a punto » TUDOR – « Confermerei Igor con la Champions. E non lo dico perché siamo amici. Ho giocato anche con Conte, è stato un super capitano e adesso è un top tecnico.

