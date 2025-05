Kolo Muani Juve, l’indiscrezione sul futuro dell’attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni sul francese. Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito un’importante aggiornamento su quello che potrebbe essere il futuro di Kolo Muani, attaccante della Juve in prestito dal PSG. Si valuterà se il francese potrà restare ancora un’altra stagione o magari ancora per il Mondiale per Club: la priorità del calciomercato Juventus è quella di comprare due attaccanti. PAROLE – «Più avanti si valuterà anche se ci sono margini per il rinnovo del prestito di Kolo Muani, magari per il Mondiale per Club o un’altra stagione ». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, l’indiscrezione: «Si valuterà se ci saranno margini per il rinnovo del prestito oppure…». Novità importanti sul futuro dell’attaccante