Kolo Muani Juve contatti sempre più fitti con il PSG | due possibili opzioni per prolungare il matrimonio A cosa pensano i due club

I contatti tra Juventus e Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani si intensificano. Le due squadre valutano due opzioni per estendere la collaborazione oltre la stagione in corso. Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante francese si fanno sempre più significativi, con entrambe le parti pronte a discutere strategie vantaggiose.

Kolo Muani Juve, contatti sempre più fitti con il Paris Saint-Germain: due possibili opzioni per prolungare il matrimonio oltre la fine di questa stagione. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG attualmente in prestito secco fino al termine della stagione alla Juve. Negli ultimi giorni sono da segnalare contatti sempre più fitti tra i due club per cercare di prolungare la permanenza a Torino del francese. Due soluzioni possibili: prestito oneroso con diritto di riscatto oppure (ipotesi più probabile) intraprendere la via dell'obbligo ridimensionando però la cifra da corrispondere ai parigini. Lo scrive Tuttosport.

Lucca salta la Juve... per ora: Giuntoli, i contatti e il retroscena Conte

Segnala msn.com: Non solo il grande sogno Victor Osimhen: il reparto offensivo della Vecchia Signora potrebbe essere rivoluzionato in toto nella prossima stagione, qualora il Paris Saint Germain non aprisse alla possi ...

Pagina 0 | Lucca salta la Juve... per ora: Giuntoli, i contatti e il retroscena Conte

Da tuttosport.com: Grandi manovre in attacco: il centravanti arrivato a quota 11 gol in campionato non giocherà contro i bianconeri per squalifica ma resta in lista. E Se Kolo Muani torna al ...

Napoli, contatti per anticipare la Juve: incontro in città per l’accordo

Secondo calcionow.it: Il calciomercato del Napoli sarà tra i più “ricchi” dell’intera Serie A, considerando quelle che saranno le richieste di Antonio Conte per restare. Perché Scudetto o meno, è innegabile che l’esigenza ...

Serie A, Calciomercato : Kolo Muani alla Juventus e le strategie delle big

La Serie A, dopo 21 giornate, presenta indicazioni chiare per i club impegnati nel mercato di gennaio, prorogato fino al 3 febbraio.