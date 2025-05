kingdom hearts 4 riceve nuove immagini dopo ben 3 anni di silenzio

Dopo anni di silenzio assoluto, Kingdom Hearts 4 torna finalmente a far parlare di sĂ©. Square Enix ha pubblicato una serie di nuove immagini ufficiali che spezzano un’attesa lunga tre anni, rassicurando i fan sulla prosecuzione dello sviluppo del gioco. L’occasione arriva poco dopo l’annuncio della cancellazione di Kingdom Hearts: Missing Link, titolo mobile che non vedrĂ la luce, ma la casa giapponese ci tiene a sottolineare che il team è ora totalmente concentrato su KH4. Le immagini diffuse sui canali ufficiali ci mostrano Sora nella misteriosa cittĂ di Quadratum, alle prese con nuovi Heartless e nuove meccaniche di combattimento. Colpisce in particolare la funzione “Build” presente nel menu dei comandi, la cui utilitĂ non è ancora chiara ma che sembra introdurre una novitĂ rilevante nel gameplay. 🔗Leggi su Game-experience.it

