Kingdom Come | Deliverance 2 è ora disponibile il DLC Brushes with Death

Kingdom Come: Deliverance 2 si arricchisce con il nuovo DLC "Brushes with Death", lanciato da Warhorse Studios e Deep Silver. Questo primo capitolo di una trilogia promette avventure emozionanti per Henry, disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. Scopri nuove trame e sfide in un mondo medievale ricco di storia e avventura.

Le avventure di Henry non sono finite: Kingdom Come: Deliverance 2 si arricchisce oggi con Brushes with Death, un DLC narrativo inedito lanciato da Warhorse Studios e Deep Silver, primo di una trilogia di contenuti aggiuntivi. Disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, questo pacchetto espande l’universo medievale del gioco con una nuova questline profonda e oscura, centrata su un pittore eccentrico e segnato da un passato inquietante. Come anticipato dal team di sviluppo nei giorni scorsi, nel corso delle missioni, che si sviluppano su entrambe le mappe principali, i giocatori dovranno aiutare l’artista a completare la sua opera definitiva, rintracciando figure chiave del suo passato: potremo persuaderle, convincerle o eliminarle, a seconda delle circostanze. Il tutto è accompagnato da una nuova ricompensa estetica e funzionale: più di 100 design unici per personalizzare lo scudo di Henry, grazie alla funzione Shield Painting, pensata per chi ama distinguersi anche in battaglia. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2, è ora disponibile il DLC Brushes with Death

Approfondimenti da altre fonti

Kingdom Come: Deliverance 2 si espande da oggi con il DLC Brushes with Death

Lo riporta multiplayer.it: Brushes with Death è disponibile. I possessori di Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition o dell'Expansion Pass riceveranno automaticamente i nuovi contenuti, gli altri potranno acquistare il DLC ...

Kingdom Come: Deliverance II è in sconto su Steam per la prima volta dal lancio

Da msn.com: Kingdom Come: Deliverance 2 è in sconto su Steam, per la prima volta in assoluto sin dal lancio del GDR di Warhorse Studios, avvenuto a inizio dello scorso febbraio. Al momento il gioco è disponibile ...

Kingdom Come: Deliverance 2 si aggiorna, con l’arrivo del DLC narrativo “Brushes with Death”

Segnala drcommodore.it: Il DLC Brushes with Death di Kingdom Come Deliverance 2 introduce una storia inquietante e la personalizzazione degli scudi.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Medieval Mayhem e ‘Kingdom Come: Deliverance II’ arrivano su GeForce NOW!

Festeggiamo il 5° anniversario di GeForce NOW! Per celebrare questa ricorrenza, febbraio sarà ricco di imperdibili uscite settimanali.