A Imola, il giovane talento Andrea Kimi Antonelli ha festeggiato trionfalmente la vittoria rossoblù in piazza a Bologna, tra l'entusiasmo dei tifosi. Per lui, questo è un momento speciale: la sua prima apparizione come pilota di Formula 1 su un circuito italiano, carico di aspettative e sogni da realizzare. La città è con lui, pronta a supportarlo in questa nuova avventura.

Imola, 15 maggio 2025 — C’è una città che tifa per lui, oltre che per la Ferrari. Per Andrea Kimi Antonelli è la prima volta su un circuito italiano da pilota di Formula 1, con tanta voglia di iniziare e far sognare i tifosi. Intanto il 18enne ha festeggiato mercoledì sera per la vittoria della Coppa Italia da parte del suo Bologna: “Ero al ristorante con i miei amici, dopo la partita abbiamo festeggiato e siamo andati in centro a Bologna a strombazzare — le sue parole — Io guidavo un’auto, altri miei amici un'altra. C’era un casino assurdo, gente piena di gioia”. I rossoblù hanno spezzato una maledizione che durava da 51 anni, trionfando per 1-0 sul Milan. Kimi è sceso in piazza per esultare di gioia, così come hanno fatto altri tifosi speciali del club: da Cremonini a Luca Carboni, entrambi però presenti allo stadio Olimpico di Roma. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli festeggia in piazza a Bologna la vittoria rossoblù: “Gioia infinita”

