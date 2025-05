Kimi Antonelli | dalla Terra dei Motori alla Formula Uno con Mercedes

Kimi Antonelli, talento emergente della Formula Uno, rappresenta l'eccellenza emiliana nella terra dei motori. "Ho capito, lei sta per chiedermi perché mio figlio sia approdato alla Mercedes e non alla Ferrari…", commenta Marco Antonelli, ex pilota e ora proprietario di una scuderia, il quale racconta con orgoglio il percorso straordinario del figlio.

"Ho capito, lei sta per chiedermi come mai mio figlio, nato e cresciuto nella Terra dei Motori, emiliano doc, sia arrivato in Formula Uno con la Mercedes e non con la Ferrari ." Marco Antonelli, classe 1964, già pilota e oggi proprietario di una scuderia automobilistica impegnata in varie categorie, ecco, non è soltanto il papà di Kimi, l'Harry Potter italiano del volante. È anche una bella persona, come i miei quattro lettori capiranno se avranno la bontà di soffermarsi su queste righe. Partendo dal.diavolo nella coda, o se preferite dal dettaglio che molto spiega: ma perché Antonelli junior non ha mai messo piede a Maranello, di grazia? "Guardi, qui c'è un errore". Che errore? "Il mio bambino, perché io Kimi lo vedo sempre come un bambino, in Ferrari ci è andato". Da turista? "No, no. Venne convocato come promessa del kart.

