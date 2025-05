kimi antonelli a 11 anni poteva essere della ferrari ma arrivabene disse che era ancora troppo piccolo

Leo Turrini ha intervistato il papà di Kimi Antonelli per il Quotidiano Sportivo. « Perché mio figlio in F1 con la Mercedes e non con la Ferrari? Il mio bambino, io Kimi lo vedo sempre come un bambino, in Ferrari ci è andato. Venne convocato come promessa del kart. Era stato notato da Massimo Rivola, l’attuale team principal della Aprilia in MotoGp, allora responsabile della Driver Accademy del Cavallino. ». Papà Antonelli: «Venne convocato dalla Ferrari come promessa del kart». Ma qualcosa non è andato come previsto: « Kimi aveva undici anni. Provò anche il simulatore di Maranello, non quello della F1 ovviamente, quello riservato ai ragazzini dell’Accademia ». Non andò bene? « Anzi, era tutto a posto. Solo che Maurizio Arrivabene, che all’epoca guidava il reparto corse, disse che il mio bambino era ancora troppo piccolo ». 🔗Leggi su Ilnapolista.it

