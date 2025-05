Kickboxing Muay thai e pugilato a Cesenatico arrivano gli assi degli sport da combattimento

Kickboxing, Muay Thai e pugilato si incontrano a Cesenatico per l'attesissimo "Combat Camp" 2025. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, l'Accademia Acrobatica ospiterà allenamenti intensivi guidati da esperti del settore, offrendo agli appassionati un'opportunità unica di perfezionare le proprie tecniche e vivere la passione per gli sport da combattimento.

Da domani (venerdì) a Cesenatico si svolge l'edizione 2025 del "Combat Camp", evento molto atteso da tutti gli appassionati degli sport da combattimento. Dal 16 al 18 maggio, sui tatami allestiti all'Accademia Acrobatica di Cesenatico, sono infatti in programma gli allenamenti dedicati a.

