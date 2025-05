Kean al Napoli arriva la ‘benedizione’ di Cassano | Conte esulta

Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul possibile approdo di Kean al Napoli di Conte. Dopo il pareggio rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli deve assolutamente battere il Parma di Chivu domenica sera per non farsi scavalcare dall’Inter. Anche perché quest’ultima è sicuramente favorita nel match di San Siro contro la Lazio di Marco Baroni. Il Napoli, dunque, si è giocato il jolly di pareggiare una delle ultime tre giornate di campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Parma, per il team azzurro sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Antonio Cassano sul possibile passaggio di Kean al Napoli. Antonio Cassano è netto: “Kean perfetto per sostituire Lukaku”. L’ex giocatore, esattamente nel corso di ‘Viva El Futbol’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “ Kean potrebbe essere l’attaccante giusto per il Napoli, sempre se Conte dovesse restare. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

