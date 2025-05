Kate Middleton la nuova passione di Charlotte è una chiara conseguenza

Charlotte, figlia di William e Kate Middleton, ha scoperto una nuova passione sportiva, frutto dell'influenza attiva dei genitori. Kate, grande amante dello sport, ha sempre trasmesso il suo entusiasmo per l'attività fisica, incoraggiando Charlotte a esplorare nuove sfide e a vivere un'infanzia attiva, sana e dinamica.

Charlotte, la figlia di William e Kate Middleton, ha sviluppato una nuova passione sportiva che è una chiara conseguenza dell'influenza che i genitori hanno su di lei. Kate Middleton, mamma sportiva. Kate Middleton è sempre stata una grande appassionata di sport. Ama tutte le discipline, a volte anche quelle un po' estreme, come fare il bagno nell'acqua gelida persino in inverno. William condivide con la moglie la stessa passione ma in effetti evita di cimentarsi in attività rischiose o dolorose. Da sempre i Principi del Galles sono considerati una coppia sportiva. Quando c'è una competizione, non si sottraggono mai. Amano molto sfidarsi e gareggiare l'uno contro l'altra e di solito a vincere è sempre Kate, indipendentemente dallo sport in cui si cimentano. Sono talmente competitivi che una volta la Principessa ha confessato che non riescono mai a terminare una partita di tennis, talmente alta è la tensione.

