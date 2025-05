All’Eurovision Song Contest 2025 la Lituania sarà rappresentata dai Katarsis, che porteranno sul palco della St. Jakobshalle di Basilea la canzone Tavo Akys, traducibile in italiano con I tuoi occhi. La loro musica è caratterizzata da profondi contrasti nella melodia e da composizioni cariche di emozioni. Il gruppo debutterà per ottavo durante la seconda semifinale di giovedì 15 maggio, alla ricerca di un pass per la finale sempre raggiunta nelle ultime quattro edizioni. Chi sono i Katarsis. Formatisi nel 2020, i Katarsis sono composti dal leader Lukas Radzevi?ius alla voce, Alanas Brasas alle chitarre, Emilija Kandratavi?i?t? al basso e Jok?bas Andriulis alla batteria. Il gruppo si è distinto sulla scena musicale nazionale per le composizioni dalle sonorità post-punk e rock alternativo ed è salito alla ribalta con la sleeper hit Vasar? galvoj minoras, brano incentrato sulla nostalgia dell’estate. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Katarsis all’Eurovision 2025, chi sono i cantanti della Lituania