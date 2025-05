Juventus Women si infiamma il clima per la finale di Coppa Italia contro la Roma | venduti già cinque mila biglietti! Tutti i dettagli

Juventus Women, si infiamma il clima per la finale di Coppa Italia: il comunicato sui tanti biglietti già venduti. La Juventus Women si prepara all’importante sfida contro la Roma di Coppa Italia femminile. Come riportato dal sito della FIGC, sono già stati emessi 5mila biglietti per la sfida che sarà visibile sia su Rai 2 che su Sky Sport. COMUNICATO – «A Como la ‘febbre’ per la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa sale ora dopo ora. Sono già stati emessi oltre 5.000 biglietti per la sfida in programma sabato 17 alle ore 18 (diretta Rai2, Sky Sport Uno e in streaming su RaiPlay e NOW) tra Juventus e Roma e che assegnerà il trofeo. I distinti dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ sono sold out e, da oggi, è possibile acquistare i tagliandi anche nella Curva Como. Una grande attesa, per la sfida tra una squadra – la Juventus – che solo pochi giorni fa ha alzato al cielo di Torino il trofeo per la vittoria del campionato (sesto scudetto per il club bianconero – e la Roma, che ha vinto l’ultima Coppa Italia un anno fa a Cesena, è detentrice anche della Supercoppa Frecciarossa (3-1 alla Fiorentina lo scorso 6 gennaio a La Spezia) e sempre contro la Fiorentina sabato scorso ha centrato la qualificazione alla Women’s Champions League». 🔗Leggi su Juventusnews24.com

