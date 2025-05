Juventus Women Girelli scrive a Gama | Sei stata la guida di una svolta epocale L’emozionante messaggio social – FOTO

Cristiana Girelli, attaccante delle Juventus Women, ha dedicato un toccante messaggio a Sara Gama dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Su Instagram, Girelli ha celebrato il ruolo fondamentale di Gama come guida nella storia della squadra, sottolineando l'importanza della sua leadership in un'epoca di importanti traguardi. Ecco il loro emozionante scambio.

Juventus Women, Girelli scrive a Gama dopo il suo ritiro dal calcio giocato: il messaggio dell’attaccane bianconera su Instagram – FOTO. Intervenuta sul proprio profilo Instagram Cristiana Girelli ha voluto mandare un messaggio a Sara Gama, che nell’ultimo match di campionato giocato all’Allianz Stadium contro l’ Inter ha voluto dire addio alla Juventus Women e al calcio giocato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Girelli (@cristianagirelli) GIRELLI – « Sei stata la guida di una svolta epocale per NOI e per il calcio femminile italiano. Hai lottato per tutte, sempre, anche quando sembrava impossibile, mettendo il bene comune sempre al primo posto. E sono certa continuerai a farlo anche ora, lontano da quel campo che ci ha visto vincere, perdere, soffrire e gioire. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women, Girelli scrive a Gama: «Sei stata la guida di una svolta epocale». L’emozionante messaggio social – FOTO

