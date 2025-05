Juventus vs Udinese | le probabili formazioni

Juventus e Udinese si sfideranno domenica 18 maggio nella trentasettesima giornata della Serie A 2024/2025. I bianconeri, in cerca di un posto in Champions League, devono vincere per mantenere vive le speranze, mentre i friulani possono affrontare la partita con la tranquillità di aver already ottenuto la salvezza. Ecco le probabili formazioni per il match.

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 20242025. I bianconeri sono tornati artefici del proprio destino e, quindi, non possono fallire l’obiettivo Champions League, mentre i friulani hanno già centrato la salvezza. Juventus vs Udinese si giocherà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium. JUVENTUS VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri hanno bisogno dei tre punti per blindare il quarto posto. I due pareggi consecutivi contro Bologna e Lazio hanno frenato la loro corsa verso la Champions League, ma la classifica recita ancora quarto posto a 64 punti e in condominio con la Lazio, ma in vantaggio sui biancocelesti per via degli scontri diretti. I friulani sono reduci dalla brutta sconfitta casalinga per mano del Monza già retrocesso. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Udinese: le probabili formazioni

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juventus-Udinese (Serie A): orario, dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico

Riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Probabili formazioni 37ª giornata Serie A 24-25, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare

Come scrive eurosport.it: SERIE A - Inzaghi recupera tutti per la sfida alla Lazio, tranne il capitano che rimane a riposo. Nella Juventus emergenza dietro: Gatti vuole esserci.

Juventus Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Lo riporta informazione.it: Allo Stadium va in scena la sfida di Serie A tra Juventus Udinese: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadium di Torino si giocherà la gara valevole per la 37ª giorna ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Udinese-Juventus 2-2, esordio amaro per gli uomini di Allegri

Inizia con un pareggio il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, contro l'Udinese finisce due a due con gli errori di Szczesny e Ronaldo che parte dalla panchina.