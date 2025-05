Juventus via un altro leader? Perin fondamentale per il gruppo ma riflette sul futuro

La Juventus si appresta a vivere un'importante fase di trasformazione, con Mattia Perin che emerge come un leader fondamentale per il gruppo. Mentre il club riflette sul futuro, le rivoluzioni in programma aprono nuove opportunità , specialmente sul fronte del mercato. É il momento di rivedere piani già stabiliti e di accogliere il cambiamento.

Juventus, via un altro leader? Perin fondamentale per il gruppo, ma riflette sul futuro

Scrive calciomercato.com: LEADER - Un'eredità, quest'ultima ... Piace anche al Como, e attenzione alla Roma se dovesse andare via Svilar. Molto, com'è evidente, dipenderà dalle porte rimaste libere e ai club che non vorranno ...

È una Juventus incompiuta. Così butta via la prossima Champions

Da msn.com: Incompiuta. Perché le rimonte subite sono troppe e perché nemmeno il cambio di allenatore pare essere servito a regalare personalità alla Juventus. La quale, raggiunta anche dalla Lazio dopo essere pa ...

Osimhen snobbato, scelto Sesko: via libera Juventus

Come scrive asromalive.it: Osimhen snobbato e via libera Juventus: hanno scelto il campioncino ... attesi adesso da un insieme di scelte tutt’altro che banali dopo queste ultime tre partite di campionato.

