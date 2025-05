Juventus svolta sul futuro di Conceicao Koopmeiners e Douglas Luiz

La Juventus si prepara a plasmare il proprio futuro con nomi come Conceicao, Koopmeiners e Douglas Luiz. Sotto la guida di Giuntoli, il club potrebbe avviare una rivoluzione, puntando su un piano cessioni strategico per finanziare nuove acquisizioni. Scopriamo insieme quali saranno le mosse che potrebbero cambiare le sorti della squadra nella prossima stagione.

Quale sarĂ il futuro di Conceicao, Koopmeiners e Douglas Luiz in vista della prossima stagione? Occhio al piano di Giuntoli e alle possibili novitĂ . La Juventus, di fatto, potrebbe decidere di mettere in atto una vera e propria rivoluzione Il piano cessioni della Juventus finanzierĂ , almeno in parte, il prossimo mercato in entrata del club bianconero. Occhi puntati su Osimhen, chiaro obiettivo di Giuntoli in vista dell’imminente sessione di mercato. L’attaccante nigeriano ha una valutazione di circa 80-85 milioni di euro, e De Laurentiis aprirĂ alla cessione del centravanti solamente di fronte a un’offerta irrinunciabile e superiore alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero. Juventus, svolta sul futuro di Conceicao, Koopmeiners e Douglas Luiz (LaPresse) TvPlay. 🔗Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juventus, svolta sul futuro di Conceicao, Koopmeiners e Douglas Luiz

Ne parlano su altre fonti

Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere

Da juventusnews24.com: Conceicao Juve, svolta nel futuro del portoghese: non ha alcuna intenzione di tornare al Porto! Cosa può succedere nel corso della prossima estate Tuttosport oggi in edicola è tornato a parlare della ...

Adeyemi-Juve: intreccio Champions, Conceicao e il vantaggio di Giuntoli

msn.com scrive: La classifica finale del Borussia Dortmund, come quella dei bianconeri, può far cambiare le priorità in chiave mercato: la situazione ...

Serie A, svolta per Conceicao: l’ha già comunicato al Porto

calciomercato.it scrive: Nuova svolta decisiva in Serie A per Francisco Conceicao. L'attaccante portoghese vuole cambiare aria: l'annuncio al Porto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Luis Hasa al Napoli: tutto sul trequartista ex Juventus e il suo futuro in azzurro

Il Napoli si prepara a ufficializzare il primo acquisto del calciomercato invernale. In arrivo dal Lecce Luis Hasa, trequartista di 21 anni cresciuto nel vivaio della Juventus.