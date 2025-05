Juventus presentata la maglia ‘home’ per la stagione 2025 2026

(Adnkronos) – La Juventus ha presentato sul proprio sito ufficiale la maglia ‘home’ per la prossima stagione. “Juventus e Adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 202526: un kit rivoluzionario, che presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo – si legge su juventus.com -. La nuova divisa Home racchiude l’essenza dell’identità juventina, rendendo omaggio alla storia gloriosa del Club e al contempo allo spirito giovanile che lo definisce. Ogni giorno, ‘We Are Youth. Since 1897’ è la filosofia che definisce un’identità in continua evoluzione, guidata dalla stessa intensità e dallo stesso scopo che ci hanno animato fin dall’inizio. E questo spirito è presente, a pieno titolo, nel Kit Home 202526, che vede le classiche strisce bianche e nere reinterpretate con un nuovo design rivoluzionario e innovativo, con diversi livelli di spessore, con un cenno all’estetica che caratterizza la moda italiana”. 🔗Leggi su Seriea24.it

