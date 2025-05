Juventus prendi esempio dal Bologna di Vincenzo Italiano

La Juventus dovrebbe trarre insegnamenti dal Bologna guidato da Vincenzo Italiano, che ha saputo costruire un progetto vincente attraverso una programmazione solida. Con la recente conquista della Coppa Italia, il Bologna dimostra che l'investimento nel talento e nella strategia può portare a grandi traguardi, a riprova che la determinazione e la pianificazione vincono nel lungo termine.

La vittoria della programmazione: da dove parte il progetto Bologna Il destino, nella vita come nel calcio, ci mette al centro d'incroci curiosi. Tutta Italia ha osservato il Bologna di Vincenzo Italiano alzare al cielo la Coppa Italia, esattamente a un anno di distanza dalla vittoria bianconera del titolo firmata

