Juventus il dato è impressionante | il bianconero capeggia la classifica e ci sono altri due giocatori della Serie A in top 10

A due giornate dalla fine del campionato, c’è un dato che elogia la Juventus e altre due squadre di Serie A. La Serie A sta per chiudere i battenti della stagione 20242025. Un’annata decisamente particolare e ricca di colpi di scena, alcuni dei quali sono ancora tutti da decidere. La menzione d’onore va, senza dubbio, alla lotta al quarto posto. Dopo la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League già raggiunta da Napoli, Inter e Atalanta, non resta che scoprire chi strapperà l’ultimo pass rimasto a disposizione. La lotta europea in Serie A è ancora tutta aperta. Restano in corsa Juventus, Lazio, Roma e Bologna: i bianconeri attualmente condividono i 64 punti con i biancocelesti – ma grazie agli scontri diretti sono in vantaggio. I giallorossi, dopo un’inizio di anno decisamente complicato e sottotono, hanno pian piano risalito gli scalini della classifica fino a sognare di rimanere in zona Europa. 🔗Leggi su Rompipallone.it

