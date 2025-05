Juventus e Adidas presentano la prima attrezzatura per la stagione 2025-26

Juventus e Adidas svelano la nuova maglia per la stagione 2025/26, dando vita a un design innovativo che reinterpreta la storica identità visiva del club. Con un audace pattern a bande, questa attrezzatura rappresenta un connubio perfetto tra tradizione e modernità, promettendo di catturare l'attenzione dei tifosi e segnare un nuovo capitolo nella storia bianconera.

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Adidas reveló este miércoles la nueva equipación local de la Juventus para la temporada 202526, una reinterpretación contemporánea de su histórica identidad visual. El nuevo diseño rompe con la simetría tradicional y presenta un patrón de bandas en diferentes grosores, combinado con acentos en rosa que aportan un toque elegante y nostálgico. Esta primera equipación refleja el alma de la Juventus: una mezcla de legado, carácter y juventud. Las líneas blancas y negras, símbolo inconfundible del club, adquieren una nueva personalidad en esta versión estilizada, influenciada por la estética del diseño italiano. El color rosa aparece de forma destacada en el escudo, el logotipo de adidas y las tres bandas sobre los hombros, como guiño a las camisetas fundacionales del club a principios del siglo XX. 🔗Leggi su Justcalcio.com

