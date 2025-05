I bianconeri potrebbero presto intavolare una maxi operazione con i belgi. C’è un doppio interesse che stuzzica molto la Vecchia Signora Sarà una Juventus completamente differente da quella che abbiamo visto in questa stagione. Il lavoro di Giuntoli è stato bocciato dalla società e lui è il primo sotto esame. In queste settimane si è ritornato a parlare di una rottura con il direttore tecnico, ma in realtà dovrebbe restare al suo posto magari affiancato da un’altra persona come, per esempio, Massara. Saranno decisioni da prendere al termine del campionato come quelle sull’allenatore. Juve: non solo de Cuyper, doppio affare con il Brugge (Lapresse) – calciomercato.it Nelle prossime settimane si inizierà a ragionare anche su come muoversi in entrata. Uno dei nomi cerchiato in rosso da Giuntoli è quello di de Cuyper. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve: non solo de Cuyper, doppio affare con il Brugge