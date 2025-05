Juve i 60 milioni per Huijsen rischiano di diventare il grande rimpianto dei bianconeri | il retroscena sull’addio del difensore la scorsa estate

L'addio di Dean Huijsen potrebbe trasformarsi in un grave rimpianto per la Juventus. Ceduto in fretta la scorsa estate, il giovane difensore olandese, già protagonista in Premier League con il Bournemouth, è ora pronto al grande salto verso il Real Madrid per 60 milioni di euro, lasciando i bianconeri a riflettere sulle proprie scelte.

Dean Huijsen è il grande rimpianto della Juve? Ceduto in gran fretta in estate è pronto a passare al Real Madrid per 60 milioni Dean Huijsen, difensore classe 2005, è pronto al grande salto al Real Madrid dopo una sola stagione al Bournemouth, dove ha saputo imporsi in Premier League attirando l’interesse dei top club . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, i 60 milioni per Huijsen rischiano di diventare il grande rimpianto dei bianconeri: il retroscena sull’addio del difensore la scorsa estate

Approfondimenti da altre fonti

Huijsen va al Real per 60 milioni: la Juve ne incassa 6 ma si mangia le mani

Da msn.com: Il primo "tormentone" del prossimo mercato estivo potrebbe risolversi ancora prima dell'inizio delle danze: Dean Huijsen, giovane difensore del Bournemouth, è a un passo dal diventare un nuovo calciat ...

Huijsen al Real Madrid, 60 milioni di rimpianti e venduto a soli 15. I perché di Giuntoli e della Juventus

Scrive msn.com: Sessanta milioni. Tondi tondi. Della clausola rescissoria già inserita da Pinto, che l`aveva voluto dopo il percorso - breve, ma intenso - ...

Juve, che rimpianto Huijsen: il Real lo paga a peso d'oro al Bournemouth

Secondo gazzetta.it: La dirigenza bianconera scelse di cedere il grande prospetto l'estate scorsa per 15 milioni più il 15% sull'eventuale plusvalenza. Adesso però il suo ex talentino va al Madrid per 60 milioni ...

