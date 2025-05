Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese | Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz

La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con una difesa inedita e in emergenza. Con le squalifiche di Kalulu e Savona, Igor Tudor cambia ruolo a Locatelli, che potrebbe unirsi a Veiga e Gatti nel terzetto arretrato, mentre punta su Douglas Luiz. Sarà una sfida cruciale per mantenere la solidità difensiva. Continua a leggere...

Igor Tudor dovrà schierare una difesa inedita contro l'Udinese. La Juventus è in piena emergenza nel reparto arretrato per le squalifiche di Kalulu e Savona. Locatelli potrebbe passare nel terzetto con Veiga e Gatti. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz

Su questo argomento da altre fonti

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz

Lo riporta fanpage.it: Igor Tudor dovrà schierare una difesa inedita contro l’Udinese. La Juventus è in piena emergenza nel reparto arretrato per le squalifiche di Kalulu e Savona. Locatelli potrebbe passare nel terzetto ...

La Juve si gioca la Champions con la difesa da inventare: per l'Udinese si tentano tre recuperi lampo

Riporta msn.com: La Juventus si giocherà nelle ultime due giornate di campionato le residue chance di qualificarsi per la prossima Champions League in piena emergenza, ma ormai non è una novità. La partita dell'Olimpi ...

Juve, contro il Bologna difesa da inventare per Tudor e attenzione ai gialli: ecco i diffidati per la Lazio

Segnala calcionews24.com: Juve in emergenza: contro il Bologna Tudor deve reinventare la difesa e attenzione ai cartellini gialli: ecco chi rischia per la Lazio La Juve si avvicina alle decisive trasferte contro Bologna e Lazi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reazioni di giustizia fai da te a Roma e provincia: la violenta difesa contro i borseggi sui mezzi pubblici

Ancora giustizia fai da te a Roma e provincia: dopo il caso del "giustiziere" dei parcheggi "Free park" che dipinge le auto parcheggiate in modo irregolare, sulle strisce pedonali o negli spazi riservati ai disabili, si verifica un nuovo episodio in cui un individuo decide di rivendicare il proprio diritto a non essere borseggiato a bordo di un autobus.