Juve che rimpianto | il Real Madrid oggi lo prende per 60 milioni

Cresce il rammarico in casa Juve: il Real Madrid pronto a spendere 60 milioni di euro per l’ex calciatore bianconero. I rimpianti dovuti ad un mercato che non ha portato i risultati sperati aumentano. I tanti milioni investiti dalla Juventus negli ultimi dodici mesi non sono bastati a centrare gli obiettivi prefissati, soprattutto considerando le prestazioni di chi ha salutato Torino e di chi è arrivato. Da Nico Gonzalez a Koopmeiners passando per Kelly: grandi investimenti che non hanno migliorato la squadra. La cessione in estate di alcuni gioielli del settore giovanile aveva inoltre fatto dubitare del lavoro del club. A far storcere il naso più di tutte quella di Dean Huijsen, che fin da subito ha dimostrato di avere la stoffa per diventare grande. Il centrale spagnolo è già un rimpianto per il club bianconero: il Real Madrid pronto ad investire 60 milioni di euro per il classe 2005. 🔗Leggi su Rompipallone.it

