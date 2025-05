Judo | al PalaMaggiore di Leinì i campionati italiani U21 con 300 atleti provenienti da tutta Italia

Sabato 17 maggio, il PalaMaggiore di Leinì ospiterà i Campionati Italiani U21 di judo, un evento che riunirà circa 300 atleti da tutta Italia. Questa giornata promette emozioni intense e grande competizione, con giovani talenti pronti a sfidarsi per i titoli nazionali sotto i riflettori del tatami piemontese.

