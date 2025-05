Jonathan David, il Napoli fa sul serio: incontro, offerta e un addio annunciato al Lille"> Un’offerta concreta, un summit con gli agenti e una strategia definita: il Napoli fa sul serio per Jonathan David. Come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, sabato scorso i rappresentanti dell’attaccante canadese sono stati in città per incontrare il direttore sportivo Giovanni Manna. Sul tavolo, una proposta da 6 milioni di euro netti a stagione, più del doppio dell’attuale stipendio percepito al Lille. L’interesse è forte, reale. E si basa su basi solide: David è in scadenza il 30 giugno e ha già fatto sapere di non voler rinnovare. L’idea è di portarlo a parametro zero, nonostante i costi legati alle commissioni. L’operazione, sottolinea Palliggiano, non è semplice: sul classe 2000 ci sono anche l’Inter e diversi club spagnoli, tra cui Real Madrid e Atletico, per i quali ha già segnato in Champions League. 🔗Leggi su Napolipiu.com

