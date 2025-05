Joey Saputo | il trionfo del patron canadese con la Coppa Italia a Bologna

Joey Saputo celebra con entusiasmo il suo trionfo alla Coppa Italia, portando gioia a Bologna. Felice e orgoglioso, il patron canadese si gode il momento, con la medaglia al collo e il trofeo tra le mani. Questo successo rappresenta un importante riconoscimento dopo anni di dedizione e perseveranza, caratterizzati da un approccio umile e rispettoso.

Gira il campo felice. Impazzito di gioia, il nostro Joey, con la medaglia al collo, la coppa tra le mani. Già, la Coppa Italia. La coppa di Joey Saputo, il primo trionfo del patron che viene dal Canada e ha tenuto duro, nel corso degli anni, con il suo basso profilo, con i modi gentili e pacati di un vecchio gentiluomo. A Joey Saputo hanno dato prima la cittadinanza onoraria, poi il titolo di ‘Ambassador’. E adesso, dopo aver riportato Bologna alla conquista di un titolo che le Due Torri inseguivano da 51 anni, cosa gli offriranno? Il titolo di sindaco è nelle mani di Lollo De Silvestri: cosa offrire a Joey Saputo? Che battendo il Milan, nella finale di Coppa Italia, ha avuto la meglio, in un insolito derby nordamericano, di Gerry Cardinale. Al patron rossoblù va dato atto di aver mantenuto fede alle sue promesse. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Joey Saputo: il trionfo del patron canadese con la Coppa Italia a Bologna

