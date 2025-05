Joe Biden e le sedia a rotelle | ci hanno sempre mentito?

Joe Biden e le sedie a rotelle: un tema di cui si è parlato poco, ma che rivela molto. Negli ultimi 18 mesi, il declino fisico del presidente è diventato evidente, soprattutto in concomitanza con la sua ricandidatura. Tuttavia, sia la Casa Bianca che alcuni membri del suo partito hanno cercato di oscurare questa realtà, come emerge in un nuovo libro.

Del declino fisico di Biden nell’ultimo anno e mezzo del suo mandato, in concomitanza quindi con l’annuncio della sua ricandidatura e la prima parte della campagna, se n’erano accorti tutti, ma la Casa Bianca e parte del suo stesso partito cercarono di nascondere la verità. È quanto emerge da un libro scritto dai due giornalisti Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios, intitolato Original Sin basato su oltre 200 interviste, per lo più con esponenti del partito democratico, quasi tutte realizzate dopo la conclusione delle elezioni del 2024. Il deterioramento fisico di Joe Biden era così grave che i suoi consiglieri valutarono la possibilità che, in caso di rielezione, il presidente sarebbe stato costretto a usare una sedia a rotelle. Il medico personale di Biden, il dottor Kevin O'Connor, aveva avvertito privatamente l’entourage del presidente di una significativa degenerazione della colonna vertebrale che in caso di grave caduta sarebbe costata una lunga convalescenza. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Joe Biden e le sedia a rotelle: ci hanno sempre mentito?

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lo staff di Joe Biden pensò a una sedia a rotelle se avesse vinto contro Trump

Riporta huffingtonpost.it: Il declino fisico di Joe Biden è stato così grave nella seconda metà della sua presidenza che, a un certo punto, i suoi più stretti collaboratori hanno iniziato a discutere della possibilità di metter ...

Il segreto di Biden: "Sedia a rotelle in caso di elezione"

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

“Biden in sedia a rotelle in caso di rielezione”: libro rivela crollo fisico dell’ex presidente Usa

Riporta repubblica.it: E' quanto scrivono Jake Tapper della Cnn e Alex Thompson di Axios in "Original Sin", in uscita il 20 maggio. Nelle stesse ore un suo portavoce fa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Biden, ultime ore verso la Casa Bianca

Biden supera Trump anche in Pennsylvania e arriva a 270 grandi elettori. Sempre pi? vicina la Casa Bianca.