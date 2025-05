Joao Felix come Walker per i prestiti il futuro segnato | al Milan inizia la rivoluzione

Al Diavolo sono davvero in tanti con le valigie in mano. Sui prestiti non ci sono più dubbi: il punto della situazione E’ tempo di processi in casa Milan. Dopo il ko contro il Bologna, nella finale di Coppa Italia, ci si lecca le ferite dalla parti di via Aldo Rossi. Oggi tutti sono finiti nel mirino della critica per via di una stagione disastrosa, come non si vedeva da anni. Joao Felix come Walker, per i prestiti futuro segnato: al Milan inizia la rivoluzione (LaPresse) – Calciomercato.it I primi colpevoli sono ovviamente Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic che hanno costruito la squadra. Il gruppo di lavoro, però, resterà al suo posto, e si affiderà ad un nuovo allenatore. La speranza di tutti i tifosi rossoneri è che stavolta arrivi la scelta giusta. Con il tecnico, che prenderà il posto di Sergio Conceicao, si programmerà così il futuro del Milan. 🔗Leggi su Calciomercato.it

