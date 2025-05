JJ chi è il cantante in gara all’Eurovision 2025 per l’Austria

Johannes Pietsch, in arte JJ, è il giovane talento austriaco in gara all'Eurovision 2025. Nato a Vienna 23 anni fa, JJ vanta radici miste, con un padre informatico austriaco e una madre cuoca filippina. Dopo un'esperienza a Dubai, è tornato in Austria nel 2016, per poi confrontarsi con il mondo della musica nelle edizioni di The Voice.

Johannes Pietsch, in arte JJ, è nato a Vienna 23 anni fa ed è figlio di un informatico austriaco e di una cuoca filippina. Dopo aver vissuto a Dubai, la famiglia è tornata in Austria nel 2016. Nel 2020 ha partecipato a The Voice UK dopo aver mancato la partecipazione a The Voice of Germany. L'anno successivo ha preso parte allo show Starmania, dove è arrivato in finale. Attualmente JJ si esibisce all' Opera di Stato di Vienna e ha partecipato a numerose produzioni, tra cui Ul flauto magico, Von der Liebe Tod, Tschick e molti altri capolavori classici. Fuori dal palcoscenico, continua a perfezionarsi studiando musica classica presso la rinomata Università Privata di Musica e Arte di Vienna, dove è riconosciuto come un talento eccezionale nel suo campo. Lo stile di JJ fonde due mondi completamente diversi, l'opera e il pop.

