La città di Jesi si prepara ad accogliere il 16 e 17 maggio la conferenza nazionale dell’ Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). "AISLA chiama a raccolta l’Italia della cura" è il messaggio che anima le due giornate, occasione per fare il punto sulla ricerca, l’assistenza e i diritti delle persone con Sla, con un occhio alle nuove tecnologie e alle prospettive future nella gestione di questa complessa malattia rara. Si inizia domani con gli incontri formativi e tra dipartimenti nazionali dell’associazione. Alle ore 15 all’Hotel Federico II di Jesi appuntamento la tavola rotonda su "Nuove prospettive normative e il Progetto di vita", cui sono attesi il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il viceministro al lavoro e politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, insieme all’assessore regionale Filippo Saltamartini, Antonio Pelagatti per l’autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità, Paolo Bandiera della direzione nazionale AISM e osservatorio Disabilità, e Michela Coccia, direttore clinico del Centro Nemo di Ancona. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi capitale della lotta alla Sla. Tecnologie e prospettive di vita