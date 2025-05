Jenny Guadiano si trasferisce a Dubai per rinascere mentre Alessia Pascarella replica ai commenti

Jenny Guadiano si trasferisce a Dubai per una nuova vita dopo la fine della sua relazione con Tony Renda. Nel frattempo, Alessia Pascarella risponde ai commenti sui social. La ex protagonista ha condiviso su Instagram il suo desiderio di rinascere e affrontare un percorso personale trasformativo in questa vibrante città.

L'ex protagonista Jenny Guadiano ha ripreso a utilizzare i social dopo la fine della sua relazione con Tony Renda, annunciando un cambiamento importante nella sua vita. In un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato di aver deciso di trasferirsi a Dubai per intraprendere un nuovo percorso personale, evidenziando la scelta di allontanarsi da relazioni e .

