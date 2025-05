Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia

Jennifer Lopez ha recentemente mostrato un taglio sul naso a causa di un piccolo incidente. Le star, superando il trend dei selfie senza trucco, condividono momenti di vulnerabilità con i fan, dimostrando che, al di là della fama, sono umani e affrontano le stesse sfide quotidiane. Questo genera empatia e avvicina le celebrità ai loro seguaci.

